<img title="Стало известно место Украины в обновленном рейтинге ФИФА" src="/wp-content/uploads/2024/04/d84854a4e3d92bf2463900be621b2519.png" alt="Стало известное место Украины
Национальная сборная Украины по футболу поднялась сразу на две позиции в рейтинге ФИФА (Федерации международных футбольных ассоциаций).
Организация обновила данные, по которым Украина находится на 22-м месте .
Об этом информирует УАФ.
«Сине-желтые» сейчас имеют 1568,86 балла.
Среди представителей УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) украинская команда  ;— 12-я.
В марте украинцы благодаря безумному камбеку на последних минутах вырвали победу над Боснией и Герцеговиной, а затем на последних минутах выиграли в Исландии и вышли на Евро-2024.
Напомним, сборная Украины стала самой молодой командой, которая квалифицировалась на Евро-2024.