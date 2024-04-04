<img title="Стало известно место Украины в обновленном рейтинге ФИФА" src="/wp-content/uploads/2024/04/d84854a4e3d92bf2463900be621b2519.png" alt="Стало известное место Украины

Национальная сборная Украины по футболу поднялась сразу на две позиции в рейтинге ФИФА (Федерации международных футбольных ассоциаций).

Организация обновила данные, по которым Украина находится на 22-м месте .

Об этом информирует УАФ.

«Сине-желтые» сейчас имеют 1568,86 балла.

Среди представителей УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) украинская команда ;— 12-я.

В марте украинцы благодаря безумному камбеку на последних минутах вырвали победу над Боснией и Герцеговиной, а затем на последних минутах выиграли в Исландии и вышли на Евро-2024.

Напомним, сборная Украины стала самой молодой командой, которая квалифицировалась на Евро-2024.

Нет ничего не успевающий тренер и сборные с крепкой защитой: 6 фактов о соперниках Украины на Евро-2024

champion.com.ua