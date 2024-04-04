Шарль Леклер: В Австралии я сработал не лучшим образом

На прошлом этапе в Мельбурне Шарль Леклер по ходу всего уик-энда уступал в скорости Карлосу Сайнсу, который только вернулся за руль после операции и сразу выиграл гонку. В четверг в Сузуке гонщика Ferrari спросили, выяснил ли он причину, по которой ему не хватило скорости относительно Карлоса.

Шарль Леклер: «Думаю, вполне очевидно, что в проигрыше в квалификации виноват я сам. Хотя до Мельбурна мне удавались очень и очень хорошие выступления в квалификации, однако в Австралии в субботу я сработал не лучшим образом.

Что касается моего темпа в воскресенье, то на этот счёт я меньше переживаю. Второй отрезок был отчасти скомпрометирован ситуацией в гонке – мне пришлось рано ехать в боксы, поскольку так поступили Ландо Норрис и Оскар Пиастри. В результате второй отрезок получился очень долгим, и мне было сложнее поддерживать скорость. Но в основном все проблемы связаны с моими ошибками в субботу.

Мне особо нечего дополнить, кроме того, что в каждой квалификации ты стараешься выжать максимум. В финале моя задумка не удалась, но я уверен, что отыграюсь в этот уик-энд».

Рассуждая о перспективах Ferrari в Сузуке, Шарль сказал: «Думаю, на этой трассе Red Bull будут очень конкурентоспособны. В Австралии у них возникли проблемы с гранулированием шин, но мы не ждём повторения этих проблем здесь.

Нам важно сосредоточиться на собственных задачах и быть готовыми использовать любую возможность, которая только появится. Мы стремимся бороться впереди, но посмотрим, каким окажется результат».

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