Вассёр: На этот раз проблема не в машине

Если на тренировках в Сильверстоуне складывалось впечатление, что гонщики Ferrari были среди тех, кто задавал темп, то в квалификации они несколько сдали позиции и в сегодняшнем Гран При Великобритании стартуют с 5-й и 6-й позиций. При этом Льюис Хэмилтон меньше чем на три сотых опередил Шарля Леклера, своего напарника.

Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр не скрывал своего разочарования такими итогами.

«Машина была конкурентоспособна во всех трёх квалификационных сессиях, – подчеркнул он в эфире телеканала Sky Sport Italy. – Льюис был примерно на одну десятую впереди Оскара Пиастри до последних поворотов, но именно там он всё растерял. Разумеется, добиваться преимущества бесполезно, если вам не удаётся удержать его до линии финиша.

Просто соперники вновь справились с делом лучше нас, в решающий момент квалификации им удалось всё собрать воедино. Какая проблема нам помешала? Если честно, ничего серьёзного. Несколько этапов назад проблема была в машине, но не в этот раз.

Оба гонщика допустили ошибки. Например, Шарль потерял немало времени в 1-м повороте, а затем в 17-м. Если бы не эти ошибки, мы бы сражались за позиции в первых рядах».

И всё-таки в комментариях Вассёра были и нотки оптимизма: «Но машина была способна на неплохой темп, и с самого начала уик-энда мы показывали, что сильны, поэтому перед гонкой у нас уверенный настрой. Всё-таки в целом мы сделали шаг вперёд в плане чистой скорости, а в воскресенье важно именно это».

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