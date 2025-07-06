“Надеюсь, меня теперь не забанят на Уимблдоне за такие слова”. Ига Швёнтек сделала неожиданное заявление после победы в третьем круге

Экс-первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась впечатлениями после победы в третьем круге Уимблдона



Польская теннисистка уверенно преодолела третий раунд Уимблдона, одолев американку Даниэлл Коллинс со счетом 6:2, 6:3 и в четвертом круге встретится с датчанкой Кларой Таусон.

– Ига, поздравляем с победой. Как оценили бы свою игру сегодня?

– Это был очень хороший матч. Я чувствовала себя уверенно с самого начала и хотела быть смелой в своих ударах. Довольна своим уровнем игры – он был стабильным. Одним словом, хороший день.

– Вы упоминали, что впервые на траве мяч, будто, «слушался вас». Что это значит для вас?

– Это не про сегодня конкретно, а в целом про сезон на траве. Были моменты, когда все просто залетало. Я чувствовала точность, не нужно было чрезмерно думать – игра складывалась плавно. Это и есть то ощущение. Но, конечно, так бывает не каждый день. Поэтому я стараюсь не ожидать чего-то конкретного, а просто адаптируюсь и остаюсь готовой к чему-либо.

– Связано ли это с техническими изменениями: меньшей мощностью, более плоской игрой и так далее?

– Нет, не совсем. Нужно действовать по-разному против разных соперниц. Сегодня я имела четкий план и смогла реализовать его полностью, потому что хорошо играла. Но в другом матче все может быть иначе.

– Вас часто хвалят за психологическую устойчивость. А кто из теннисисток больше всего поражает вас пониманием игры?

– Всегда считала, что чешские теннисистки очень хорошо читают игру. У них есть ощущение, куда полетит мяч, будто видят всё на шаг раньше. Это не совсем про психологию, но все равно впечатляет.

А в целом спасибо за слова о ментальной составляющей. Правда, как только проигрываешь пару матчей – все говорят обратное (улыбается). В наше время все топ-игроки работают над психологией, но нельзя сказать, что кто-то лучше или хуже. Все разные, и каждому нужна своя эмоциональная среда на корте.

– Что вы думаете об идее внедрения пятисетовых матчей для женщин на поздних стадиях «мэйджоров»?

– Я никогда этого не пробовала, поэтому трудно что-то сказать. Но думаю, в современном мире, где все ускоряется, скорее мужчины перейдут на три сета, чем мы – на пять.

Физически я бы могла играть пять сетов, потому что у меня хорошая выносливость, и это дало бы больше времени на поиск решений в игре. Но это очень условно. Сомневаюсь, что такое произойдет.

Кстати, учитывая состояние травы, возможно, было бы проще, если бы мужчины играли три сета. Но у этого вида спорта есть свои традиции, и пятисетовые матчи имеют свою привлекательность.



– Вы не завидовали Алькарасу и Синнеру после их пятичасового матча в Париже?

– Нет, я была рада, что не играла пять с половиной часов (улыбается).

– А теперь главное: расскажите о макаронах с клубникой. Это действительно популярное блюдо в Польше?

– Не понимаю, почему это вызывает такой резонанс. Все должны это есть! (Улыбается) Да, у нас это летнее блюдо, которое часто дают детям.

Клубника с макаронами – идеальное сочетание. В Польше еще добавляют сливки – те, что 18% жирности, а не 80, немного сахара. Я добавляю йогурт, и стараюсь сделать вид, что это здоровая еда.

– И все же: где клубника лучше: в Польше или Англии?

– Думаю, в Польше. У нас для этого лучший климат. Но и здесь клубника хорошая – просто другая. Надеюсь, меня теперь не забанят на Уимблдоне за такие слова (улыбается).

– Вы упомянули, что в этом году чувствуете себя комфортнее на траве. Что изменилось?

– Я больше тренировалась на этом покрытии. Мы приехали на сборы на Майорку, а потом я играла в Бад-Хомбурге против сильных соперниц. И главное – тренировки проходили на настоящей траве, не на той, что у нас дома. Думаю, в этом году я просто провела больше качественных часов на этом покрытии – и это дало результат.

– Что думаете о своей следующей сопернице?

– Это точно будет сложный матч. Она может прекрасно подавать, выигрывать розыгрыши одним ударом, имеет хорошее чувство мяча. Очень талантливая.

Недаром она в четвертом круге. Я еще не видела ее матчей, потому что не часто что-то просматриваю, но завтра посмотрю и подготовлюсь. Это будет вызов – точно.



btu.org.ua