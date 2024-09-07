“Ты лучшая, ты должна выиграть”. Киченок рассказала, что сказала напарнице Остапенко в последнем гейме финала US Open

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко пообщались с журналистами после победы в парном разряде Открытого чемпионата США

– Не могла бы каждая из вас поделиться своими мыслями о победе?

– (Людмила) До сих пор мурашки по коже после того, как мы вышли с корта. Мы впервые выиграли турнир Grand Slam – это удивительное ощущение. Я до сих пор пытаюсь переварить все это (улыбается).

– (Елена) Да, это невероятно. Вся неделя была действительно невероятной. И тем более, что мы играли в Нью-Йорке. Думаю, мы отыграли очень хорошо, не проиграли ни одного сета во время турнира (улыбается).

– Вы двое впервые сыграли в финале турнира ITF в 2013 году. Мне интересно, помните ли вы что-то о том матче? А во-вторых, что бы вы рассказали младшим версиям себя из того матча теперь, когда у вас есть этот кубок?

– (Людмила) О, на самом деле, да, я помню этот турнир. Это было на искусственной траве в Италии, 25-тысячник. Я помню, что мы выиграли тот финал. С того момента я знала, что Лена будет действительно классным игроком в одиночном разряде, да и вообще, замечательным игроком. Что бы я сказала нам тогда? Просто верьте в себя, не слушайте никого, кто говорит вам, что вы не можете что-то сделать. Доверяйте своей игре, доверяйте себе и просто идите к цели.

– (Елена) Да, я думаю, что Люда в принципе все сказала. Я помню только то, что это была искусственная трава, очень странное покрытие. Да, больше ничего не помню. Я думаю, что главное – это верить в себя и просто много работать. Не слушать всех этих хейтеров, потому что они будут всегда (улыбается).

Яркие моменты победного финала Людмилы Киченок и Елены Остапенко на US Open (ВИДЕО)

– В парном разряде, где игроки часто меняют партнеров, вы двое довольно стабильно выступали вместе в течение длительного времени. Что делает вас двоих таким эффективным дуэтом, что удерживает вас вместе?

– (Людмила) Как вы уже сказали, из-за того, что мы так долго играем вместе, мы так хорошо знаем друг друга. С каждым матчем мы приобретаем опыт, играем лучше, изучаем соперниц. Мы знаем себя, знаем, как это работает. И тогда все это дает довольно хороший результат.

– (Елена) Мы достаточно хорошо чувствуем друг друга. Очевидно, что мы знаем друг друга так долго, поэтому я думаю, что это дает нам только преимущество. Потому что многие игроки, как вы сказали, да, они часто меняют напарниц. Так что нет особой стабильности.

– (Людмила) Да, и на корте, и вне его, мы знаем друг друга очень хорошо, еще с того времени, когда впервые сыграли вместе (улыбается).

– О чем вы думали в том гейме на подаче, который длился где-то 10 минут. Чувствовали ли вы давление в тот момент, уставали ли вы от того, что подавали так много раз?

– (Елена) Я просто думала о том, что я уже делала это [подавала на титул GS] однажды в одиночном разряде, то почему бы мне не подать на матч сейчас. Так что я подумала, что мне просто нужно несколько хороших подач и игра будет завершена. Я была достаточно уверена в своей подаче.

– (Людмила) Я просто подошла к Лене и сказала ей: “Просто помни, ты – Елена Остапенко. Ты лучшая. Ты должна выиграть (смеется)”

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