Ролан Гаррос. Джокович отыгрался с 1-2 по сетам в противостоянии с Серундоло и вышел в 1/4 финала

Сербский теннисист продолжает защиту титула на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Новак Джокович уступал 1-2 по сетам и 2:4 в четвертой партии. По ходу встречи сербский теннисист несколько раз обращался за помощью врачей из-за проблем с коленом. Поединок продолжался 4 часа 39 минут. Напомним, что в предыдущем раунде Джокович провел на корте 4 часа 29 минут, также отыгравшись с 1-2 по сетам против итальянца Лоренцо Музетти.

Джокович 15-й сезон подряд выходит в четвертьфинал французского «мэйджора». Напомним, что помимо предыдущего розыгрыга турнира, серб выигрывал титул в Париже в 2016 и 2021 годах.

Сегодня Серундоло, занимающий 27-е место рейтинге, боролся за свою первую победу над действующей первой ракеткой мира, четвёртую над игроком, входящим в топ-5, а также первый четвертьфинал на уровне Grand Slam.

Джокович записал в свой актив 370-ю победу в карьере на турнирах Granв Slam, обойдя по этому показателю Роджера Федерера. Также серб проведёт 59-й четвертьфинал на «мэйджорах». Предыдущий рекорд тоже принадлежал Федереру (58).

Следующий соперник Новака Джоковича определится в матче Тэйлор Фритц — Каспер Рууд.

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