1 июля на стадионе Ситрес Боул состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Манчестер Сити встретится с Аль-Хилялем. Видеотрансляция матча будет доступна на сайте MEGOGO 1 июля в 4:00 по киевскому времени. Прогноз подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Манчестер Сити: планы на новый сезон

После триумфа в 2023 году команда Манчестер Сити продолжила держать первое место в АПЛ, хотя и пережила трудный период. Несмотря на продажу Альвареса и ограниченные возможности на трансферном рынке, клуб продолжил усиливать состав, подписав Савиу и вернув Гюндогана. В итоге, несмотря на затраты на усиление в январе, команда выбыла из Лиги чемпионов и проиграла финал Кубка Кристал Пеласу. Однако в Премьер-лиге команда смогла занять третье место.

Перед поездкой в США Манчестер Сити подписал несколько новых игроков, что помогло уверенно стартовать на клубном чемпионате мира. После побед над аутсайдерами Видадом (2:0) и Аль-Айном (6:0) англичане продемонстрировали отличную игру и в матче с Ювентусом, выиграв 5:2.

Аль-Хиляль: амбиции и изменения в тренерском штабе

Аль-Хиляль продолжает усиляться звездами европейского футбола и, несмотря на утрату лидерства в чемпионате 2023/2024 в пользу Аль-Иттихада, команда продолжает стремиться к успеху. После поражения в полуфинале Лиги чемпионов Азии от Аль-Айна, клуб принял решение сменить тренера, назначив Симеоне Индзаги.

Итальянский наставник дебютировал в команде с достойной ничьей 1:1 против мадридского Реала. Далее Аль-Хиляль сыграл без голов с Ред Булл Зальцбургом, а в важнейшем матче обыграл Пачуку 2:0, что позволило им пройти в плей-офф. Аль-Хиляль стал единственным представителем Азии в этой стадии турнира.

Статистика личных встреч

В 2012 году Манчестер Сити и Аль-Хиляль провели товарищеский матч, который завершился минимальной победой команды с Ближнего Востока — 1:0.

Прогноз на матч

Букмекеры считают, что Индзаги будет трудно удивить Гвардиолу с нынешним составом Аль-Хиляля. Английская команда является фаворитом и должна победить с форой -1,5 гола (коэффициент — 1,87).

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