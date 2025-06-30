Экс-чемпион мира: «Усик оставил часть себя, он старый, Ломаченко – ушел»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Гроувз

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа – это совсем другой боксер сейчас. Он уверен в себе, прошел долгий путь, победил Джошуа.

Посмотрите на Усика и на то, что с ним происходит. Его друг Ломаченко – ушел на пенсию, его менеджер также. Такое впечатление, что команда Усика готовится к завершению карьеры. Возможно, все они сказали Усику, что пора заканчивать тоже, но он не захотел.

Усик после боев с Фьюри стал другим боксером. Эти два тяжелых боя многое у него отняли. Он оставил часть себя на ринге, и я считаю, что Дюбуа может его победить», – сказал Гроувз.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua