Склоним головы. 19-летний кикбоксер из Белой Церкви погиб на Запорожье

Фото с соцсетей. Максим Берещук

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает 19-летнего кикбоксера Максима Берещука, погибшего в боях за Украину на Запорожском направлении три года назад, 8 июня 2022 года.

След в спорте

Максим Берещук родился 12 мая 2003 года в Белой Церкви Киевской области, там учился в 21-й общеобразовательной школе, был воспитанником спортивного клуба «Спарта», где занимался кикбоксингом.

«На тренировке Максим всегда старался, слушался, был не конфликтен, занимался для себя и заметно было, что кикбоксинг доставляет ему удовольствие. Был дружеским, дружил с одноклубниками. Помогал готовить детей к соревнованиям», – вспоминает его тренер Леонид Кулибаба.

Максим упорно тренировался в направлении Комбат Самозащита ИСО, был чемпионом Киевщины по Комбату Самозащите ИСО среди юношей, стремился принять участие в официальных турнирах по кикбоксингу ISKA, но не успел, поскольку пошел защищать родную землю.

Боевой опыт и гибель

25 ноября 2021 Максим Берещук был призван на срочную военную службу. Служил стрелком 3-го отделения 1-го патрульного взвода 1-й патрульной роты 3-го патрульного батальона воинской части 3033 Национальной гвардии Украины.

8 июня 2022 года во время боевых действий на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания воин получил огнестрельное ранение в грудь, оборвавшее его жизнь в 19-летнем возрасте.

Прощание с Максимом Берещуком состоялось 12 июня 2022 года в Храме Покровы Божией матери в Белой Церкви. Похоронили Максима в тот же день на Киевском кладбище.

Склоним головы. 19-летний хоккеист погиб в боях за Бахмут

sport.ua