«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью дал совет Тайсону Фьюри не реванш с Александром Усиком.

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«Слушайте, если бы у меня были такие габариты, как у Тайсона, то я бы вторгся в россию. Ему надо наброситься на Усика. У него есть шанс победить, но сделает ли он это? Вряд ли. Тайсон уникальный спортсмен, он прекрасно двигается со своим весом», – сказал Беллью.

Ранее известный тренер по боксу Дэйв Колдуэлл поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua