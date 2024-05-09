Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Леннокс Льюис дал оценку нынешнему уровню чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, которому 18 мая предстоит провести бою за абсолют с британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик – серьезный парень. В свое время я сказал, что он маленький кролик. Потому что он прыгает по рингу и может достать вас. Теперь он превратился в волка. Он знает только о победах, не знает о поражениях», – заявил Льюис.

Поединок Тайсон Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая.

Ранее Тайсон Фьюри назвал Александра Усика настоящим злодеем.

sport.ua