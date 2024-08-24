«Отправил меня к Илону Маску». Усик оценил силу удара Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик оценил силу удара британца Энтони Джошуа:

«Его удары были достаточно ощутимы. Это было видно и на моем лице. Был порез, когда мы ударились головами. Затем от его легкого удара джебом была рассечена бровь, которая заливала мне правый глаз кровью.

Не буду скрывать, что были очень ощутимые удары в подбородок, в живот, которые отправили меня на некоторое время к Илону Маску, но я быстро вернулся. В бою адреналин и эмоции настолько зашкаливают, что ты чувствуешь это только после боя – боль, головокружение и все остальное. На ринге ты очень сконцентрирован на своих действиях».

Усик уже дважды побеждал Джошуа: один раз в 2021 году, а второй раз – в 2022 году.

Ранее промоутер Эдди Хирн высказался относительно возможного третьего боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

sport.ua