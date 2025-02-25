Аль-Шайх хочет организовать самый масштабный бой 2025 года

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх изъявил желание провести бой между звездными британскими боксерами – Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Я разговаривал с Тайсоном Фьюри, но мы не говорили о боксе. Я просто оценил его здоровье, узнал о семье, и я думаю, что он вернется и проведет бой с Джошуа», – скакал Турки.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

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