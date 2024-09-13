Легендарный Форман назвал боксера, с которым рад, что никогда не дрался

Fox news. Джордж Форман и Майк Тайсон

Легендарный хевивейтер Джордж Форман назвал боксера, с которым рад, что никогда не дрался. Форман выделил бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.

«Майк Тайсон был монстром. Таких парней ты видишь в ночном кошмаре и думаешь: «Проснись, проснись, проснись», и ты просыпаешься и говоришь: «Фух, я так рад, что это был сон». Я не хотел иметь ничего общего с Майком Тайсоном, ни в коем случае.

Я очень восхищался Майком Тайсоном. Он не был таким высоким и большим, но он мог бить быстро, очень быстро, и его работа ног была выдающейся. В расцвете сил он не имел себе равных. Он ни о чем не говорит негативно, он получает удовольствие от жизни, а это то, что на самом деле имеет значение», – сказал Форман.

Ранее прославленный бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой. «Железный Майк» отметил боксера полусредней весовой категории Дэвида Бенавидеса.

sport.ua