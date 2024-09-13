Шарль Леклер: Из-за инцидента я проехал не так много

Шарль Леклер показал лучшее время на пятничных тренировках в Баку и надеется на успешную квалификацию…

Шарль Леклер (1-й): «Сегодня я показал лучшее время, но из-за инцидента в первой тренировке и проблем с рулевым управлением во второй, проехал не так много кругов. Теперь важно без проблем провести субботнюю тренировку и хорошо подготовиться к квалификации».

Карлос Сайнс (4-й): «Типичная сложная пятница в Баку. Сначала не хватало сцепления, потом состояние трассы стало улучшаться, но мы всё равно ехали на четыре-пять секунд медленнее, чем в прошлом году, поэтому было сложно оценить баланс. Тем не менее, между сессиями мы добились прогресса и надеемся завтра сделать следующий шаг, чтобы хорошо провести квалификацию».

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