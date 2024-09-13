Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024

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Очередная возможность для Ярмолюка дебютировать в новом сезоне чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига
14 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Бонд
Прямая трансляция: Setanta Sports
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Трансляція матчу Манчестер Сіті – Брентфорд Смотреть трансляцию
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Содержание
Обе команды неплохо начали сезон. Что касается "Сити" – это прогнозируемо. Три победы в трех матчах, да еще уверенно: минимум в два мяча. "Пчелы" в трех турах добыли шесть очков – также для этой команды очень хороший результат. А теперь подопечные Томаса Франка пройдут проверку действующим чемпионом.
Новости Манчестер Сити
"Горожане" начали сезон раньше. В матче за Суперкубок команда Гвардиолы отомстила МЮ за поражение в финале Кубка. Сделала это не полностью основным составом, не слишком уверенно. Но титул есть титул.
Впервые за многие годы МС действительно классно начал сезон. Кроме добытого Суперкубка подопечные Гвардиолы еще и победили в стартовых трех турах (в том числе "Челси" и "Вест Хэм"). Обычно команда испанца дает фору соперникам и разгоняется поближе к середине-завершению чемпионата. На этот раз – сразу захватила лидерство и является единственной командой на пару с “Ливерпулем”, которая еще не теряла очков. Хотя и пропустили больше мерсисайдцев, зато забили также больше.
Впереди тяжелые матчи: "Интер" в Лиге чемпионов и "Арсенал" в чемпионате. Поэтому Гвардиола после международной паузы и перед подобными поединками может дать отдых лидерам. Слава арабской нефти, что в “Сити” есть скамейка для этого.
Кадры хозяев
Но потери тоже есть. Аке и Бобб – вне игры, Фоден и Савиньо – под вопросом. Двух последних точно должен поберечь Гвардиола.
Новости Брентфорда
Две победы в трех матчах – отличный старт. И это при том, что поражение было против мощного сейчас "Ливерпуля". Моментами интересно играл на “Энфилде” “Брентфорд”, создавал эпизоды у чужих ворот, обострял, но этого оказалось недостаточно для хотя бы одного зачетного балла на выезде против мерсисайдцев.
Однако получил свои очки против “Саутгемптона” и “Кристал Пэлас”. Те команды, с которыми “пчелы” должны набирать зачетные пункты, если цель финишировать выше 16 места. Пока даже команда идет на шестой позиции. Достаточно неожиданно, но это только начало чемпионата.
В то же время, эти лавры были добыты практически без участия украинца Егора Ярмолюка. Он пока в этом сезоне АПЛ не играл. А вот матч Кубка лиги против "Колчестера" провел полностью. Его “пчелы” также выиграли и прошли дальше. Тяжеловат был поединок, но одного решающего гола было достаточно.
Кадры гостей
Потерь у “пчел” больше. Не сыграют сегодня Хики, Генри, Дасилва, Густаво Нунес, Тьяго, тоже под вопросом Йенсен.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Брентфорда
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Последние пять личных встреч команд
20.02.24. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)
05.02.24. Брентфорд – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
28.05.23. Брентфорд – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
12.11.22. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)
09.02.22. Манчестер Сити – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
"Манчестер Сити"
3 3 0 0 9-2 9 2
"Ливерпуль"
3 3 0 0 7-0 9 3
"Брайтон энд Хоув Альбион"
3 2 1 0 6-2 7 4
"Арсенал"
3 2 1 0 5-1 7 5
"Ньюкасл"
3 2 1 0 4-2 7 6
Брентфорд
3 2 0 1 5-4 6 7
"Астон Вилла"
3 2 0 1 4-4 6 8
"Борнмут"
3 1 2 0 5-4 5 9
Ноттингем Форест
3 1 2 0 3-2 5 10
"Тоттенхэм"
3 1 1 1 6-3 4 11
"Челси"
3 1 1 1 7-5 4 12
"Фулхэм"
3 1 1 1 3-3 4 13
"Вест Хэм Юнайтед"
3 1 0 2 4-5 3 14
"Манчестер Юнайтед"
3 1 0 2 2-5 3 15
"Лестер Сити"
3 0 1 2 3-5 1 16
"Кристал Пэлас"
3 0 1 2 2-5 1 17
Ипсвич Таун
3 0 1 2 2-7 1 18
"Вулверхэмптон"
3 0 1 2 3-9 1 19
"Саутгемптон"
3 0 0 3 1-5 0 20
Эвертон
3 0 0 3 2-10 0
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брентфорд
1.23 7.20 13.50 Узнать больше
1.21 7.98 12.92 Узнать больше
Прогноз матча Манчестер Сити – Брентфорд от UA-Football
Преимущество хозяев очевидно, но и “Брентфорд” тоже умеет удивить. За последние три сезона “пчелы” дважды побеждали горожан, а проигрывали не больше, чем в два мяча. А сейчас подопечные Франка на определенном подъеме, так что на один гол будут способны. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,91).