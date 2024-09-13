Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024

Очередная возможность для Ярмолюка дебютировать в новом сезоне чемпионата

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Английская Премьер-лига

14 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Бонд

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Сіті – Брентфорд Смотреть трансляцию

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Содержание

Новости Манчестер Сити

Новости Брентфорда

Последние пять матчей Манчестер Сити и Брентфорда

Последние пять личных встреч команд

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брентфорд

Прогноз матча Манчестер Сити – Брентфорд от UA-Football

Обе команды неплохо начали сезон. Что касается "Сити" – это прогнозируемо. Три победы в трех матчах, да еще уверенно: минимум в два мяча. "Пчелы" в трех турах добыли шесть очков – также для этой команды очень хороший результат. А теперь подопечные Томаса Франка пройдут проверку действующим чемпионом.

Новости Манчестер Сити

"Горожане" начали сезон раньше. В матче за Суперкубок команда Гвардиолы отомстила МЮ за поражение в финале Кубка. Сделала это не полностью основным составом, не слишком уверенно. Но титул есть титул.

Впервые за многие годы МС действительно классно начал сезон. Кроме добытого Суперкубка подопечные Гвардиолы еще и победили в стартовых трех турах (в том числе "Челси" и "Вест Хэм"). Обычно команда испанца дает фору соперникам и разгоняется поближе к середине-завершению чемпионата. На этот раз – сразу захватила лидерство и является единственной командой на пару с “Ливерпулем”, которая еще не теряла очков. Хотя и пропустили больше мерсисайдцев, зато забили также больше.

Впереди тяжелые матчи: "Интер" в Лиге чемпионов и "Арсенал" в чемпионате. Поэтому Гвардиола после международной паузы и перед подобными поединками может дать отдых лидерам. Слава арабской нефти, что в “Сити” есть скамейка для этого.

Кадры хозяев

Но потери тоже есть. Аке и Бобб – вне игры, Фоден и Савиньо – под вопросом. Двух последних точно должен поберечь Гвардиола.

Новости Брентфорда

Две победы в трех матчах – отличный старт. И это при том, что поражение было против мощного сейчас "Ливерпуля". Моментами интересно играл на “Энфилде” “Брентфорд”, создавал эпизоды у чужих ворот, обострял, но этого оказалось недостаточно для хотя бы одного зачетного балла на выезде против мерсисайдцев.

Однако получил свои очки против “Саутгемптона” и “Кристал Пэлас”. Те команды, с которыми “пчелы” должны набирать зачетные пункты, если цель финишировать выше 16 места. Пока даже команда идет на шестой позиции. Достаточно неожиданно, но это только начало чемпионата.

В то же время, эти лавры были добыты практически без участия украинца Егора Ярмолюка. Он пока в этом сезоне АПЛ не играл. А вот матч Кубка лиги против "Колчестера" провел полностью. Его “пчелы” также выиграли и прошли дальше. Тяжеловат был поединок, но одного решающего гола было достаточно.

Кадры гостей

Потерь у “пчел” больше. Не сыграют сегодня Хики, Генри, Дасилва, Густаво Нунес, Тьяго, тоже под вопросом Йенсен.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

31.08. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

24.08. Манчестер Сити – Ипсвич 4:1 (АПЛ)

18.08. Челси – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6)

03.08. Манчестер Сити – Челси 4:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

31.08. Брентфорд – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

28.08. Колчестер – Брентфорд 0:1 (Кубок лиги)

25.08. Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

18.08. Брентфорд – Кристал Пелас 2:1 (АПЛ)

09.08. Брентфорд – Вольфсбург 4:4 (ТМ)

Последние пять личных встреч команд

20.02.24. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

05.02.24. Брентфорд – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

28.05.23. Брентфорд – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

12.11.22. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

09.02.22. Манчестер Сити – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

"Манчестер Сити"

3 3 0 0 9-2 9 2

"Ливерпуль"

3 3 0 0 7-0 9 3

"Брайтон энд Хоув Альбион"

3 2 1 0 6-2 7 4

"Арсенал"

3 2 1 0 5-1 7 5

"Ньюкасл"

3 2 1 0 4-2 7 6

Брентфорд

3 2 0 1 5-4 6 7

"Астон Вилла"

3 2 0 1 4-4 6 8

"Борнмут"

3 1 2 0 5-4 5 9

Ноттингем Форест

3 1 2 0 3-2 5 10

"Тоттенхэм"

3 1 1 1 6-3 4 11

"Челси"

3 1 1 1 7-5 4 12

"Фулхэм"

3 1 1 1 3-3 4 13

"Вест Хэм Юнайтед"

3 1 0 2 4-5 3 14

"Манчестер Юнайтед"

3 1 0 2 2-5 3 15

"Лестер Сити"

3 0 1 2 3-5 1 16

"Кристал Пэлас"

3 0 1 2 2-5 1 17

Ипсвич Таун

3 0 1 2 2-7 1 18

"Вулверхэмптон"

3 0 1 2 3-9 1 19

"Саутгемптон"

3 0 0 3 1-5 0 20

Эвертон

3 0 0 3 2-10 0

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брентфорд

1.23 7.20 13.50 Узнать больше

1.21 7.98 12.92 Узнать больше

Прогноз матча Манчестер Сити – Брентфорд от UA-Football

Преимущество хозяев очевидно, но и “Брентфорд” тоже умеет удивить. За последние три сезона “пчелы” дважды побеждали горожан, а проигрывали не больше, чем в два мяча. А сейчас подопечные Франка на определенном подъеме, так что на один гол будут способны. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,91).

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