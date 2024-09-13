Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Брэдли

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Брэдли выделил чемпиона мира по версии WBA Теренса Кроуфорда.

«Я думаю, что уровень мастерства Кроуфорда является лучшим в истории. Я не думаю, что мы когда-либо видели что-то подобное до Теренса. Я изучаю историю. Я никогда не видел, чтобы у кого-то было все. Хорошая скорость, сила, тайминг, умение переключаться, так, как он это делает. Он один из самых умных парней, которых я когда-либо видел на ринге», – сказал Брэдли.

Ранее Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри.

sport.ua