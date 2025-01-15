Джошуа планирует провести бой за титул чемпиона мира. Но есть проблема

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа планирует в следующем поединке встретиться с чемпионом мира по версии IBF. Британский боксер готов провести бой с Даниелем Дюбуа или Джозефом Паркером – имя соперника зависит от того, кто победит 22 февраля в Эр-Рияде.

Эдди Хирн подтвердил планы своего подопечного: «В центре внимания Джошуа всегда был реванш с Даниелем Дюбуа. Я не уверен, что он победит Джозефа Паркера. Но нам важно выйти в ринг против победителя».

Проблема в том, что Международная боксерская федерация (IBF) может не санкционировать этот бой – об этом заявил влиятельный промоутер Фрэнк Уоррен:

«Сначала Джошуа должен провести промежуточный бой и закрыть поражение от Дюбуа. IBF не позволит боксеру выйти на поединок за титул чемпиона мира, если ты проиграл в последней встрече», – сказал Уоррен.

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sport.ua