Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко вернулся в Украину.

24 мая в Ильинцах (Винницкая область) состоялось боксерское мероприятие среди юношей и младших юношей. Почетным гостем турнира стал Ломаченко, сообщила Винницкая федерация бокса.

«Василий Ломаченко обратился к участникам Первенства и пожелал юношам успехов на их спортивном пути», – сообщила пресс-служба Винницкой федерации бокса.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua