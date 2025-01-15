Оливер Берман первым сел за руль Haas на тестах

В среду в испанском Хересе команда Haas начала двухдневные тесты с участием Оливера Бермана, Эстебана Окона и Ритомо Миаты.

Первым за руль VF-23, машины 2023 года, сел Оливер Берман. Об этом сообщила пресс-служба команды, опубликовав короткое сообщение в социальных сетях с фотографией гонщика.

В Haas проводят тесты в Хересе в рамках новых требований пункта регламента TPC (Testing of Previous Cars), который касается заездов на машинах прошлых лет. С 2025 года каждая команда для подобных тестов может использовать только одну машину. За один день таких тестов будет считаться работа на трассе в течение 9 часов в период с 09:00 до 19:00.

В течение календарного года каждая команда может провести не больше 20 тестовых дней на машинах прежних лет выпуска, и на таких тестах можно проехать максимум одну тысячу километров, при условии, что в тестах участвуют гонщики, выступающие в чемпионате.

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