Хаджар: После неважного старта мы слишком отстали

В Бахрейне гонщики Racing Bulls финишировали за пределами призовой десятки, а Лиам Лоусон ещё и получил штраф, который, впрочем, не отразился на конечном результате.

Айзек Хаджар (13-й): «Старт гонки получился неважно, я потерял четыре позиции – было такое чувство, что машина вообще не тронулась с места. Я не понял, по какой причине это произошло, и мы должны всё проанализировать.

Думаю, все действия на старте были правильными, но ведущие колёса пробуксовали, из-за чего на первом круге мы оказались в неблагоприятном положении. Если бы мы лучше провели квалификацию, то и гонка могла сложиться более удачно.

В целом мы показали неплохой темп, применили агрессивную тактику, и я думаю, что мы действовали правильно. К сожалению, после неудачного старта мы слишком далеко отстали, и это делу не помогало. То же самое относится к автомобилю безопасности, поскольку на изношенных жёстких шинах было сложно провести рестарт.

Теперь важно учесть всё то, в чём мы недоработали на этапе в Бахрейне, и сделать выводы на будущее».

Лиам Лоусон (16-й): «Гонка была богатой на события, мы были способны на неплохую скорость, но не смогли этим воспользоваться. Единственным способом, который позволял отыгрывать позиции, были обгоны за счёт поздних торможений.

У меня не было намерений допускать контакты с машинами соперников, но стюарды решили меня оштрафовать, поэтому мы должны проанализировать все эти инциденты. Жаль, что мы не добились результата, который бы отражал прогресс команды, ведь в квалификации машина была по-настоящему быстрой, но нам не удалось этим воспользоваться.

Она была способна на хорошую скорость и на дистанции гонки, но когда стартуешь из последних рядов, мало что можно предпринять, и сегодня нам просто не удалось действовать эффективно».

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