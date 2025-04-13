Игроки сборной Украины по баскетболу Санон, Сидоров и Бобров стали чемпионами Латвийско-Эстонской лиги в составе рижского ВЭФ

Вячеслав Бобров был признан MVP финального матча

Игроки сборной Украины по баскетболу Иссуф Санон, Илья Сидоров и Вячеслав Бобров стали чемпионами Латвийско-Эстонской лиги в составе рижского ВЭФ.

В финальном матче ВЭФ обыграл Ригу Зелли (88:82). Санон, который ранее был признан MVP сезона ЛЭБЛ, стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков, 5 подборов и 5 ассистов.

В активе Сидорова 14 очков, 3 подбора и 3 ассиста, а у Боброва — 13 очков, 7 подборов, 4 ассиста и 2 блок-шота.

Бобров в итоге был признан MVP финального матча. Вячеслав стал чемпионом Латвийско-Эстонкой лиги во второй раз в карьере. Для Сидорова и Санона это третье чемпионство подряд — предыдущие два они завоевывал в составе Прометея.

Источник