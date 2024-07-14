Украинец провел на площадке более двадцати минут

Украинский центровой Нью-Йорк Никс Дмитрий Скапинцев провел свой первый матч в Летней лиге НБА.

Никс противостояли Шарлотт — они уступили со счетом 90:94, но персонально для Скапинцева игра получилось продуктивной.

Украинец провел на площадке 20 минут 29 секунд. Дмитрий записал на свой счет 9 очков, 7 подборов, сделал 2 ассиста и отличился одним эффектным блок-шотом.

Скапинцев подписал двусторонний контракт с Никс в декабре прошлого года. В прошлом сезоне украинец лишь дважды выходил на площадку в НБА — он суммарно за два матча сыграл чуть более двух минут, не отличавшись при этом результативными действиями.

Скапинцев – девятый украинец в НБА. В лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь.

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