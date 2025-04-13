Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис назвал бойца, с которым отказался драться. Британец выделил культового супертяжеловеса Джорджа Формана.

«Да, бой с Форманом мог состояться. Но я не захотел с ним драться. Я бы никогда его не победил, по-настоящему. Явный пример – Ларри Холмс.

Когда Холмс победил Мохаммеда Али, я был в отчаянии и думал: «Как он мог так вести себя с ним на ринге?» Мне было тревожно смотреть на это. Если бы я дрался с Форманом, было бы нечто подобное», – сказал Льюис.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua