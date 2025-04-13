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Футбол

Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • В рамках 32-го тура АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать на своем поле "Фулхэм". Обе команды не оставляют надежд на квалификацию в еврокубки на следующий сезон, однако для этого обеим нужно обязательно побеждать.

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    • Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 14 апреля.

    Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    2.18 3.55 3.30 Узнать больше

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    Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу “Борнмут” – “Фулгем” Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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