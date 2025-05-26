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Футбол

Орлы остаются без еврокубков, несмотря на проведенный тайм в большинстве. Лацио – Лечче 0:1. Видеообзор матча

Орлы остаются без еврокубков, несмотря на проведенный тайм в большинстве. Лацио - Лечче 0:1. Видеообзор матча

    • "Лацио" уступил "Лечче" в 38-м туре чемпионата Италии.

    Под конец первого тайма "орлы" пропустили первый гол, затем остались перед перерывом в большинстве, но не реализовали свое численное преимущество. Под конец встречи составы уравнялись.

    Из-за этого поражения "Лацио" потерял шестую строчку в таблице, которая позволяла сыграть в Лиге конференций.

    Серия А. 38-й тур.

    Рим. "Стадио Олимпико"

    "Лацио" – "Лечче" 0:1

    Гол: Л. Кулибали 43

    Удаления: А. Романьоли 90+2 (прямая красная) – Пьеротти 45+1 (вторая желтая)

    www.ua-football.com

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