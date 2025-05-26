Коннор МакДэвид вышел в лидеры бомбардиров Кубка Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор МакДевид

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» одержал уверенную победу на своем льду над «Даллас Старз» со счётом 6:1 и повёл в серии (2-1).

Коннор Макдэвид забросил две шайбы в матче, который стал уже 44-м в его карьере в Кубке Стэнли с двумя и более набранными очками. Среди действующих игроков НХЛ лидером остаётся Сидни Кросби, у которого в активе 67 таких матчей.

Микко Рантанен отметился результативной передачей, которая стала для него уже 12-й в нынешнем плей-офф. В истории «Далласа» лишь трое игроков имели больше результативных передач в своём дебютном сезоне за франшизу.

После этой встречи Коннор Макдэвид стал единоличным лидером бомбардирской гонки Кубка Стэнли:

22 – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

21 – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

21 – Микко Рантанен («Даллас»)

И финская пятерка Далласа не помогла. Эдмонтон сравнял счет в серии

sport.ua