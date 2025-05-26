Ролан Гаррос. Швёнтек начала защиту титула и выиграла 22-й подряд матч на турнире

Ига Швёнтек успешно стартовала на французском “мэйджоре”



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Ига Швёнтек (Польша, 5) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 6:3

Польская теннисистка одержала вторую победу в противостояниях со Шрамковой. В январе Швёнтек обыграла словачку во втором круге Australian Open. Сегодняшняя победа стала для Иги 22-й подряд в Париже (становилась чемпионкой три предыдущих сезона).

В целом полька выиграла 36-й матч на Ролан Гаррос и стала лидером по этому показателю среди действующих теннисисток, обойдя Слоан Стивенс (35). Напомним, что украинка Элина Свитолина имеет в своем активе 30 побед на турнире во Франции.

Следующей соперницей Иги Швёнтек будет британка Эмма Радукану, которую она обыграла во всех четырех предыдущих встречах. На старте сезона теннисистки играли друг против друга в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua