В Williams обещают пересмотреть правило двух пит-стопов

Джеймс Ваулз, с одной стороны, рад за свою команду, в четвёртый раз подряд заработавшую очки двумя машинами: Алекс Элбон в Монако финишировал 9-м, Карлос Сайнс – 10-м. С другой стороны, руководитель Williams Racing признаёт, что гонки должны всё-таки проходить по-другому…

Джеймс Ваулз: «Мы уезжаем из Монако, заработав ценные очки. Мы по-настоящему гордимся Алексом, Карлосом и всей командой, ведь они показали пример уверенной командной работы.

Однако этот не тот подход, который хочется применять в гонках. Мы хотим в полную силу атаковать от старта до финиша, ведь у нас была быстрая машина, вот только использовать её скоростные возможности мы не могли. Но в любом случае приходилось учитывать тактику, которой следовали соперники, ехавшие впереди нас, и чтобы заработать очки, мы должны были играть по тем же правилам.

Борьба в чемпионате будет только обостряться, поэтому ценность очков, заработанных в Монако, ещё подтвердится. А в дальнейшем, работая над положениями регламента, мы проанализируем опыт минувшего уик-энда и решим, как именно нужно скорректировать или пересмотреть правила, чтобы они способствовали более высокой зрелищности этой гонки.

В конечном итоге то, что происходило на трассе в воскресенье, было предопределено субботней квалификацией. А нашей команде предстоит продолжить работу с шинами, чтобы лучше разобраться в особенностях поведения резины состава C6, с которым у нас пока сложности».

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