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Бокс

ВИДЕО. Живая сталь. Бокс будущего: роботы вышли на ринг в Китае

ВИДЕО. Живая сталь. Бокс будущего: роботы вышли на ринг в Китае

В Китае состоялся первый в истории экспериментальный боксерский турнир, в котором сражались гуманоидные роботы под управлением людей. В соревнованиях участвовали машины от компании Unitree Robotics, а сам ивент прошел по всем правилам классического бокса – с судьями, комментаторами, зрителями, нокаутами и даже прямой трансляцией.

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Согласно регламенту, роботы должны были демонстрировать устойчивость и уметь вставать после падения за 8 секунд.

Событие вызвало большой резонанс и привлекло внимание миллионов зрителей в интернете. Компания Unitree Robotics уже анонсировала следующий турнир – он запланирован на декабрь 2025 года в городе Шэньчжэнь.

sport.ua

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