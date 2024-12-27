Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа

SecondsOut. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа

Британский боксер в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа сделал категорический прогноз на победителя возможного поединка между своими соотечественниками-хевивейтерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа:

«Победит Тайсон Фьюри».

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Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua