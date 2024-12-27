Ф1 хочет стать примером правильного подхода к экологии

Формула 1 сейчас на подъёме, популярность чемпионата мира растёт, чему, конечно, способствуют те перемены в расстановке сил, которые происходят в чемпионате. Команда McLaren впервые с 1998 года выиграла Кубок конструкторов, причём противостояние с Ferrari продолжалось до последних кругов финала сезона, следовательно, сохранялась и интрига. Хотя Макс Ферстаппен досрочно обеспечил себе четвёртый титул, достался он гонщику Red Bull Racing не без труда.

Но глобальные экологические угрозы становятся всё актуальнее, и в глазах ярых сторонников «зелёной» повестки любые традиционные виды автоспорта, в которых применяются двигатели внутреннего сгорания – это безусловное зло. Тем не менее, по словам Стефано Доменикали, Формула 1 готова отреагировать на подобные вызовы и в следующем десятилетии будет активно продвигать лучшие из возможных решений, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду.

«Мы принимаем серьёзные меры и в этом плане не скромничаем, – заявил президент и исполнительный директор Формулы 1. – Мы любим дело, которым занимаемся, что чрезвычайно важно. Мы прислушиваемся ко всем мнениям и хотим привлечь на свою сторону людей, которые, как мы считаем, могут принести пользу нашему спорту, а также применяем все имеющиеся технические возможности».

BBC Sport приводит статистику за 2018 год, когда календарь чемпионата мира состоял из 21 этапа: углеродный след Формулы 1 в том сезоне исчислялся 256 тысячами тонн CO2. Разумеется, это немало, но теперь число Гран При выросло до 24. Впрочем, другие, казалось бы, внешне намного более экологичные виды спорта, выглядят в этом плане ничуть не лучше.

Вот лишь один пример: за три недели велогонки «Тур де Франс» в 2021 году совокупный объём выбросов CO2 составил 216 тысяч тонн, что на 37% меньше, чем в 2013-м.

К 2030 году Формула 1 намерена стать экологически-нейтральной, но уже в 2026-м полностью перейдёт на топливо, на 100% получаемое из возобновляемых источников, хотя, конечно, выхлопные трубы гоночных машин всех команд чемпионата по-прежнему будут выбрасывать в атмосферу вредные газы. И всё-таки…

«…Традиционные виды топлива получают из углеводородного сырья ископаемого происхождения, в процессе добычи которого в атмосферу тоже выделяется углерод, – напомнила Эллен Джонс, отвечающая за экологические и социальные программы Формулы 1. – Потом, когда это топливо сгорает в двигателях, углерод выделяется вновь. Но с переходом на экологически устойчивое топливо этот баланс изменится, поскольку биотопливо второго поколения получают из непищевых продуктов или разного рода отходов…»

Впрочем, сложность в том, что в случае с Формулой 1 выбросы вредных газов, которые происходят на трассах во время соревнований, составляют менее одного процента общего углеродного следа, который остаётся вследствие проведения чемпионата мира.

«Люди всё время хотят сразу получить идеальное решение. Но мы должны изменить сам подход к этому, – продолжила Джонс. – Все действия, которые мы предпринимаем, позволяют добиваться постоянного прогресса. Мы хотим, чтобы через 10 лет люди говорили: «Если Формула 1 может становиться более экологичной и демонстрирует, как этого добиваться – значит, все могут последовать её примеру».

В этим согласен Ландо Норрис, гонщик MсLaren и вице-чемпион мира: «Мы должны продолжать делать то, что делаем, т.е. раздвигать границы возможного и одновременно помогать остальному миру. Мы хотим показать, что Формула 1 – не просто гонки, но когда она путешествует по всему миру, то может всюду распространять своё позитивное влияние».

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