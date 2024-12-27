Брисбен. Костюк и сёстры Киченок выступят в парном разряде

На турнире WTA 500 в Австралии состоялась жеребьёвка в парной сетке
Брисбен, Австралия • 29 декабря – 5 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Результаты жеребьёвки для украинок в первом круге:
Людмила Киченок/Чжань Хаоцин (Украина/Китайский Тайбэй, 1) – Талия Гибсон/Майя Джоинт (Австралия, WC)
Марта Костюк/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) – Тимеа Бабош/Николь Меликар-Мартинес (Венгрия/США)
Надежда Киченок/Сара Соррибес Тормо (Украина/Испания) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-)
Фото: Getty Images.
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