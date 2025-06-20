Берлин. Анисимова совершила камбэк в матче с Френх, Ван Синьюй победила чемпионку Ролан Гаррос

На турнире WTA 500 в Германии стали известны все участницы четвертьфиналов



Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (-, 1) – Ребекка Масарова (Швейцария, Q) 6:2, 7:6(6)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Катержина Синякова (Чехия, Q) 6:4, 7:6(6)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Диана Шнайдер (-) 6:3, 6:7(3), 6:3

Аманда Анисимова (США) – Магдалена Френх (Польша) 6:2, 4:6, 6:3

Ван Синьюй (Китай, Q) – Коко Гауфф (США, 2) 6:3, 6:3

Маркета Вондроушова взяла реванш у Дианы Шнайдер в январе на турнире в Аделаиде и во втором матче подряд обыграла соперницу из топ-20. В первом круге чешка была сильнее Мэдисон Кис. Дальше Вондроушова встретится с Онс Жабер (4-4), с которой она дважды играла на траве: уступила в 2021 году в Истборне и победила в финале Уимблдона-2023.

Аманда Анисимова в решающем сете матча против Магдалены Френх уступала со счетом 0:3, после чего выиграла шесть геймов подряд. В четвертьфинале американка сыграет против Людмила Самсоновой, которую дважды обыгрывала на харде и один раз проиграла на грунте.

Ван Синьюй (№49 WTA) одержала свою самую высокорейтинговую победу и третью в матчах с теннисистками, входящими в топ-5. В прошлом году китаянка обыгрывала Джессику Пегулу на Уимблдоне и в Ухане. Ван Синьюй проведет 11-й четвертьфинал на уровне Тура и первый на травяном покрытии. За место в полуфинале она будет бороться с Паулой Бадосой.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua