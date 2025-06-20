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Футбол

ПСЖ – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

ПСЖ - Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    • Во втором туре клубного мундиаля встретятся лидеры группы B – "Пари Сен-Жермен" и "Ботафогу". В первом матче парижане деклассировали "Атлетико" (4:0), а команда из Рио-де-Жанейро минимально обыграла "Сиэтл Саундерс" (2:1).

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 04:00 по киевскому времени в пятницу, 20-го июня. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале Суспільне Спорт, который доступен к просмотру на ОТТ-платформе MEGOGO.

    ПСЖ - Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    1.21 6.50 12.50 Узнать больше

    Трансляция матча

    ПСЖ - Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    ПСЖ - Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    ПСЖ - Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    В эфире

    ПСЖ - Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Трансляція матчу ПСЖ – Ботафогу Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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