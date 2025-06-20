ПСЖ – Ботафогу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Во втором туре клубного мундиаля встретятся лидеры группы B – "Пари Сен-Жермен" и "Ботафогу". В первом матче парижане деклассировали "Атлетико" (4:0), а команда из Рио-де-Жанейро минимально обыграла "Сиэтл Саундерс" (2:1).

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 04:00 по киевскому времени в пятницу, 20-го июня. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале Суспільне Спорт, который доступен к просмотру на ОТТ-платформе MEGOGO.

1.21 6.50 12.50 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу ПСЖ – Ботафогу Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

www.ua-football.com