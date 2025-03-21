Майами. Фонсека победил Тьена в битве тинейджеров, Меншик сыграет против Дрэйпера во втором круге

На “Мастерсе” в Майами завершился второй игровой день



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Жуан Фонсека (Бразилия) – Лернер Тьен (США) 6:7(1), 6:3, 6:4

Роман Сафиуллин (-) – Дженсон Бруксби (США, PR) 6:3, 3:6, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина) 7:5, 7:5

Якуб Меншик (Чехия) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:4, 3:6, 6:1

Маттео Арнальди (Италия) – У Ибин (Китай, WC) 7:6(3), 4:6, 6:3

• Два “лаки лузера” прошли во второй круг, Опелка впервые за три года выиграл матч на “Мастерсе”

• 18-летний Жуан Фонсека впервые сыграл в основной сетке “Мастерса” в Майами. Бразилец дважды обыграл Лернера Тьена в конце прошлого года на молодежном итоговом чемпионате АТР (второй их матч состоялся в финале). Отметим, что это был первый матч в Майами между двумя тинейджерами с 2016 года, когда Александр Зверев победил Майкла Ммо. Во втором круге турнира в Майами Фонсека сыграет против 20-й ракетки мира Уго Умбера из Франции, которому проиграл в этом году в матче Кубка Дэвиса.

• 19-летний Якуб Меншик провел свой первый матч в основной сетке турнира в Майами и за два часа победил 36-летнего испанца Баутиста Агута. Во втором круге соперником чешского теннисиста будет чемпион “Мастерса” в Индиан-Уэллс британец Джек Дрэйпер. В 2023 году Дрэйпер победил Меншика на “челленджере” во Франции.

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