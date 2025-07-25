Вашингтон. Радукану легко победила Осаку в дерби чемпионок “мэйджоров”, Фернандес совершила камбэк в матче против четвертой ракетки мира

На турнире WTA 500 в Вашингтоне известны все участницы четвертьфинала



Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Паула Бадоса (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада) – Джессика Пегула (США, 1) 6:3, 1:6, 7:5

Тэйлор Таунсенд (США, Q) – София Кенин (США, 6) 6:3, 6:0

Магдалена Френх (Польша, 5) – Винус Уильямс (США, WC) 6:2, 6:2

Эмма Радукану (Великобритания) – Наоми Осака (Япония, WC) 6:4, 6:2

• Лейла Фернандес впервые победила Джессику Пегулу в их третьем очном поединке. Канадская теннисистка проиграла семь геймов подряд со счета 1:1 во втором сете, но сумела отыграть брейк в решающей партии. Фернандес впервые в этом сезоне и шестой раз в карьере победила теннисистку топ-5 (провела 16-й такой матч) и проведет свой третий четвертьфинал в этом сезоне. Следующая соперница канадки – Тэйлор Таунсенд (США).

• Магдалена Френх за 73 минуты переиграла 45-летнюю Винус Уильямс, реализовав все пять своих брейк-поинтов и проиграв один гейм на своей подаче. Напомним, что Уильямс-старшая проводит свой первый официальный турнир за 16 месяцев и в стартовом раунде переиграла 35-ю ракетку мира Пэйтон Стернс. Френх впервые в этом году дошла до четвертьфинала и в следующем матче сыгарет против 12-й ракетки мира Елены Рыбакиной, которой проиграла оба очных поединка.

• Эмма Радукану одержала победу в дерби чемпионок “мэйджоров”, проведя на корте 81 минуту игрового времени. Британка, обыгравшая в первом круге Марту Костюк, сделала три брейка и отыграла оба брейк-поинта Осаки. Радукану третий раз в этом году сыграет в четвертьфинале и за свой первый полуфинал в сезоне поборется с гречанкой Марией Саккари, у которой выиграла все три очных поединка.

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