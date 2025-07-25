Известно, сколько заработает ПСЖ от трансфера Экитике в Ливерпуль

Как сообщает издание Le Parisien, ожидается, что "ПСЖ" получит 12,5 миллионов евро от "Айнтрахта" после трансфера нападающего Уго Экитике в "Ливерпуль" за 79 миллионов евро.

После прорывного сезона 2021/22 в составе "Реймса" Экитике перешел в "ПСЖ" за 29 миллионов евро. К сожалению, ему не удалось закрепиться в основе, так как главный тренер Кристоф Гальтье имел в своем распоряжении таких звезд, как Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Во время зимнего трансферного окна 2024 года Экитике покинул "ПСЖ", перейдя в аренду в "Айнтрахт". Сделка включала опцию выкупа за 16,5 миллионов евро, а также пункт о 20% от следующей продажи. Учитывая, что клуб из Бундеслиги получил примерно 62,5 миллиона евро чистой прибыли, "ПСЖ" может рассчитывать на бонус в 12,5 миллионов.

Напомним, что Экитике провел 33 матча за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

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