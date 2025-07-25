Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Ранее в сети распространялась информация, что Усик заработал за бой около 132 миллионов евро, но по сообщению известного инсайдера Майка Коппинджера, эта цифра не соответствует действительности.

«Усик даже близко не заработал 132 миллиона долларов. Откуда такие цифры? Возможно, 7 процентов от этой цифры», – отметил Коппинджер.

Таким образом, можно предположить, что Усик получил за бой ориентировочно 10 миллионов долларов.

sport.ua