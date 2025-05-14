ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Да, Дюбуа сейчас молод и силен. Но не забывайте Усик – это мастер техники. У Дюбуа появится шанс только тогда, когда он начнет разбивать, бомбить Усика, постоянно прессинговать. Если Дюбуа этого не сделает, то его ждет тяжелая ночь. Есть определенные уровни, Александр – на вершине», – сказал Джон.

Ранее сообщалось, что Джон Фьюри, отец тяжеловеса Тайсона Фьюри, до сих пор считает, что его сын победил Александра Усика в двух крупных боях прошлого года.

sport.ua