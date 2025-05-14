Том Коронель о тестах Ферстаппена на Нордшляйфе

Голландский гонщик Том Коронель рассказал о прошедших на прошлой неделе тестах Макса Ферстаппена (под псевдонимом Франц Херманн) на северной петле Нюрбургринга…

Том Коронель: «В тот день, кроме тренировок, на Нюрбургринге прошла гонка, в которой я участвовал, а Франц Херманн не мог – у него не было лицензии. Чтобы гоняться на Нордшляйфе нужно получить специальное разрешение, пройдя определенный курс. Но тесты в пятницу Макс смог провести».

Поговаривали, что гонщик Red Bull побил неофициальный рекорд круга, проехав его за 7:56. Коронель, который взял своего сына — перспективного молодого гонщика — посмотреть на Ферстаппена, готов в это поверить.

Том Коронель: «У Макса более быстрая машина, класса GT3. Они действительно едут там чуть быстрее восьми минут. Конечно, я зашёл к Максу, его телохранители провели к нему моего сына. Макс был хорошо защищен от фотографов и видеокамер, хотя когда стало известно, что Ферстаппен проведёт тренировку на Нордшляйфе, там собралось полно журналистов, начался настоящий дурдом!»

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