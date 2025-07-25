Шарль Леклер: Борьба с Льюисом не в списке моих целей

Шарль Леклер рассказал, что у него нет цели опередить Льюиса Хэмилтона в этом сезоне. Гонщик Ferrari считает, что в ситуации, когда скорость машины не позволяет рассчитывать на победы и титул, борьба с напарником отходит на второй план.

Шарль Леклер: «Пока борьба с напарником остаётся на втором плане. Можно по-разному относиться к такому соперничеству, но когда ты борешься за четвёртое, пятое или шестое место, мне это не слишком интересно. Конечно, когда мы начнём бороться за победы, тогда я буду внимательнее присматриваться к напарнику, но сейчас я на это не обращаю внимания.

Я приехал на трассу и хочу постараться как можно большему научиться у Льюиса, поскольку это может помочь мне стать лучше. Затем я сосредоточусь на том, чтобы как можно лучше сделать свою работу. Это будет означать, что я должен опередить Льюиса, но не только его.

Моя главная цель, как и цель команды – вернуть Ferrari на вершину. В данный момент борьба с Льюисом не входит в список моих целей, поскольку мы с ним не претендуем на интересные позиции в личном зачёте.

В конце концов, мы с ним оба пытаемся сделать Ferrari лучше. Он для этого предлагает свои варианты, я – свои. Мы проводим встречи, обсуждаем предложения и области, в которых хотим прибавить. Мы работаем сообща и движемся в едином направлении, чтобы не было никакого стресса».

Отвечая на вопрос об обновлённой задней подвеске Ferrari, которую ему удалось протестировать во время съёмочного дня в Муджелло, Шарль заявил: «Я не заметил различий в поведении машины, но вдаваться в детали о работе подвески я не стану. С моей стороны было бы глупо комментировать, что и как стало другим. Все ответы мы получим завтра на трассе».

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