Умаг. Дроге впервые пробился в четвертьфинал, Дардери продлил свою победную серию

Результаты матчей второго круга на турнире ATP в Хорватии



Умаг, Хорватия • 20-26 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Карлос Табернер (Испания) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 1) 6:7(2), 6:4, 7:5

Йеспер де Йонг (Нидерланди) – Мариано Навоне (Аргентина, 5) 6:3, 6:4

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – Стэн Вавринка (Швейцария) 6:4, 7:5

Титуан Дроге (Франция, Q) – Вит Копршива (Чехия, 8) 6:2, 6:3

Пабло Льямас Руис (Испания, Q) – Теренс Атман (Франция) 6:3, 6:3

Камило Уго Карабелли (Аргентина, 3) – Франческо Пассаро (Италия) 6:7(5), 6:2, 6:3

Дино Прижмич (Хорватия, WC) – Николоз Басилашвили (Грузия) 2:6, 6:3, 6:2

Лучано Дардери (Италия, 2) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй) 7:5, 6:0

Титуан Дроге записал в свой актив шестую в карьере победу над игроком из топ-100 (третью в рамках Тура) и впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP.

Карлос Табернер, Пабло Льямас Руис и Дино Прижмич во второй раз сыграют на стадии четвертьфинала соревнований ATP.

Лучано Дардери продлил свою беспроигрышную серию после титула в Бостаде на прошлой неделе.

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