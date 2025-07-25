Умаг. Дроге впервые пробился в четвертьфинал, Дардери продлил свою победную серию

Результаты матчей второго круга на турнире ATP в Хорватии
Умаг, Хорватия • 20-26 июля • грунт • €622,850
Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Карлос Табернер (Испания) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 1) 6:7(2), 6:4, 7:5
Йеспер де Йонг (Нидерланди) – Мариано Навоне (Аргентина, 5) 6:3, 6:4
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – Стэн Вавринка (Швейцария) 6:4, 7:5
Титуан Дроге (Франция, Q) – Вит Копршива (Чехия, 8) 6:2, 6:3
Пабло Льямас Руис (Испания, Q) – Теренс Атман (Франция) 6:3, 6:3
Камило Уго Карабелли (Аргентина, 3) – Франческо Пассаро (Италия) 6:7(5), 6:2, 6:3
Дино Прижмич (Хорватия, WC) – Николоз Басилашвили (Грузия) 2:6, 6:3, 6:2
Лучано Дардери (Италия, 2) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй) 7:5, 6:0
Титуан Дроге записал в свой актив шестую в карьере победу над игроком из топ-100 (третью в рамках Тура) и впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP.
Карлос Табернер, Пабло Льямас Руис и Дино Прижмич во второй раз сыграют на стадии четвертьфинала соревнований ATP.
Лучано Дардери продлил свою беспроигрышную серию после титула в Бостаде на прошлой неделе.
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