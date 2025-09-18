Вечером 15 сентября в Лиссабоне состоялся благотворительный футбольный матч легенд.
На стадионе «Жозе Алваладе» играли Легенды Португалии и Легенды мира (4:1). Среди участников были легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик был торжественно представлен перед началом игры и поделился впечатлениями с ведущим и зрителями. Он сыграл 17 минут в первом тайме (с 22 по 39 мин), после чего был заменен. А затем в конце игры провел на поле с 74 по 80 мин.
Игру против Александра Усика прокомментировал легендарный защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри.
«Приятно было встретить легенду, Александра Усика», – написал Терри в Инстаграме.
ФОТО. Джон Терри обратился к Усику после футбольного матча