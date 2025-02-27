Instagram. Боришполец – Хулио

1 марта в Киеве (Украина) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринг выйдут украинский боксер Андрей Боришполец (10–3, 4 КО) и колумбиец Виктор Хулио (18–12, 9 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кроме того зрители увидят еще девять поединков при участии Ярослава Михалушко, Ярослава Харцыза, Тараса Головащенка, Геворга Манукяна и других боксеров.

Накануне шоу от Top Boxing Generation состоится традиционная церемония взвешивания. Начало – 28 февраля в 13:00 по киевскому времени.

Боришполец – Хулио. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн LIVE

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