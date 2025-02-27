Ребрединг женского тенниса: миссия “объединять мир”, текстовый логотип без спортивных символов и новый фирменный цвет

В WTA представили обновленную айдентику и заявили об амбициозных планах популяризировать “новую эру” в женском теннисе



Обновленный брендинг WTA, который ассоциация сегодня представила болельщикам, включает новый логотип и рекламную кампанию под названием “Rally the World” (Объединяя мир). В рамках этой кампании 30- и 60-секундные ролики будут транслировать на цифровых платформах WTA и в традиционных медиа. Телезрители увидят обновленную графику уже на следующем турнире WTA 1000, который состоится в Индиан-Уэллс, США. В съемке роликов приняли участие топовые теннисистки мира, среди которых и украинка Элина Свитолина.

Коммерческое подразделение WTA – WTA Ventures – работало над созданием нового брендинга в течение года вместе с агентствами ChapterX, Nomad Studio и Brothers & Sisters (последнее отвечало за рекламную кампанию).

“Новый брендинг появился во время мощного импульса для WTA и ее влияния во всем мире, – считают в ассоциации. – В сезоне 2024 года посещаемость турниров Hologic WTA Tour выросла на 15%, количество подписчиков на социальных каналах WTA увеличилось на 25%, а совокупная глобальная аудитория выросла на 10% до рекордных 1,1 миллиарда на телевидении и стриминговых платформах”.

Одни из главных изменений – текстовый логотип без изображения теннисистки и еще один фирменный ярко-зеленый цвет (“Powered-Up Green”).

“Основная идея ребрендинга – сочетание уважения к наследию WTA и направленность в будущее. Это отражено в темно-фиолетовом цвете логотипа, символизирующего историю организации, а также ярко-зеленом фоне рекламных материалов, который придает современный вид, – сказано в пресс-релизе. – Кроме того, новый бренд позиционирует WTA не только как спортивную организацию, но и как бренд в сфере спорта и развлечений”.

“Раньше логотип был довольно консервативным – это был символ с надписью”, – объясняет директор по дизайну Nomad Studio Натали Дото. “Мы исследовали ключевые визуальные коды в мире развлечений и поняли: будь то спортивные бренды, как F1, или гиганты, как Netflix или Google – все они используют только текстовый логотип. Они делают акцент на главном – своем имени”.

“Новый логотип – динамичный, обтекаемый, с некоторыми намеками на теннис. Фиолетовый цвет – Heritage Purple – стал глубже, буквы размещены на прямоугольнике, напоминающем пропорции корта, есть ощущение движения и, если присмотреться, намек на подпрыгивающий мяч”.

Шрифты и графика на официальном сайте WTA были также изменены, обновленный в полном объеме сайт заработает в апреле. Также обновится и стиль публикаций в социальных сетей.

Еще один из ключевых месседжей бренда “Теннисный корт – это больше, чем просто теннисный корт”.

“Это также сцена для величия. Это платформа для выразительного голоса. WTA – это глобальный спортивный и развлекательный бренд, который продолжает преодолевать границы.

Помимо поддержки невероятных спортсменок, WTA использует свою платформу для обеспечения положительного влияния, которое выходит за пределы спорта. В основе этого обязательства лежит работа Фонда WTA, направленная на вдохновение следующего поколения и поддержку сообществ по всему миру путем адвокации и действий, направленных на охрану здоровья женщин и расширение их прав и возможностей”, – заключают в организации.

Напомним, что свой предыдущий ребрединг женский теннисный тур представлял в 2020 году.



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