Арне Слот высказался о чемпионском титуле Ливерпуля

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о чемпионском титуле клуба.

По словам нидерландского специалиста, в команде не думают о долгосрочной перспективе, а нацелены на ближайшие матчи.

"Нам ещё далеко идти, впереди 10 игр. В марте мы сыграем только один матч в Премьер-лиге, две важные игры против "Пари Сен-Жермен", затем, конечно, будет финал Кубка, международный перерыв, так что мы не думаем о долгосрочной перспективе.

Я знаю, и игроки знают, насколько сложной будет игра в Лиге чемпионов — они в той же форме, что и мы, вряд ли проиграют. Это будет сложная задача для обеих команд.

Сейчас у игроков несколько выходных, а потом мы будем больше думать о "ПСЖ", чем о таблице Премьер-лиги", – сказал Слот.