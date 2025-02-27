Вольфф: Мы не должны ругаться в адрес официальных лиц

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф прокомментировал новые штрафы за использование ненормативной лексики. По его мнению, нужно разделять ситуации, когда ругательные слова используются для оскорблений, а когда – для выражения эмоций.

«Формула 1 – высокотехнологичный спорт, и этим мы отличается от других популярных спортивных соревнований, – рассказал Тото Вольфф на прошедшей в четверг пресс-конференции. – Для меня Формула 1 напоминает регби в том смысле, что никто никогда не скажет грубого слова официальному лицу. И я точно уверен, что мы не должны ругаться в адрес официальных лиц, и в FIA должны сделать всё, чтобы так оставалось и впредь.

Речь идёт о самоуважении, об уважении соперников и официальных лиц. Но имеет большое значение, по какой причине используется слово на букву F – в контексте эмоций или для высказывания своего раздражения.

Когда ругательства направлены в адрес другого гонщика, официального лица или команды, такое, на мой взгляд, надо запрещать. Но мы не хотим заглушить гонщиков и их эмоции.

Одно дело, если мы отвечаем на вопросы на пресс-конференции, даём интервью, и совсем другое дело, когда гонщик использует подобные выражения, находясь за рулём, и они не направлены в адрес кого-то, никого не оскорбляют. Думаю, в таких случаях нужно просто закрывать глаза на такую лексику. Но это моё личное мнение».

Источник