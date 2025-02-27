Продержался бы три раунда. У Дюбуа рассказали про бой с Паркером

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Стэнли Дюбуа, отец супертяжа Даниэля Дюбуа, рассказал о ситуации боксера после того, как он снялся с боя против Джозефа Паркера из-за болезни.

«Даниэль продолжает лечение, у него остались жар и слабость. Это врачи приняли решение, что ему нельзя выходить в ринг. Он бы из-за слабости продержался раунда три и на этом все».

«Даниэль хотел драться и был реально разочарован. Следующий бой? Это решит промоутер», – сказал Дююуа-старший.

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sport.ua