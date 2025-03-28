Сепеда дал Фармеру быстрый реванш. Уважение есть, поувереннее бы победу

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29 марта в Канкуне, Мексика, состоится реванш между временным чемпионом WBC в легком весе Уильямом Сепедой (32–0, 27 КО) и американцем Тевином Фармером (33–7–1, 8 КО). Глядя на рекорды соперников, можно предположить, что бой не имеет никакой конкуренции. Однако все, кто видел первую встречу, точно скажут: Сепеде будет непросто.

Фармер мог даже победить в первом поединке. Однако судьи отдали предпочтение младшему бойцу

Впервые Сепеда и Фармер встретились осенью 2024 года. Тогда к Тевину никто не относился неправильно. И команда Уильяма, и эксперты, и фанаты понимали, что это классный тест для мексиканца.

Сепеда – боксер агрессивного стиля. Его силовые показатели на высоте, его сила удара пусть и не впечатляет, но достаточна, чтобы создать проблемы большинству соперников. Фармер – совсем другой, и в этом, собственно, и было испытание.

Тевин – неудобный контрпанчер, постоянно находящийся за пределом досягаемости ударов соперника. Или наоборот: сильно сближается, если тот идет вперед, атакуя. Цель Фармера – создать оппоненту проблемы своими действиями, своими атаками и защитой. А уже в дальнейшем переходить к более активным действиям.

С Тевином неудобно всем. Просто перед Сепедой он довольно умело разбирался с другим бойцом, имеющим схожий с Уильямом статус: Рэймондом Мураталлой. Тот точно так же едва-едва победил американца, и тоже было немало вопросов к судьям.

Сепеде было сложно. Он делал то, что и всегда: много атаковал, давил, был агрессивным. Однако на этот раз донести удар было крайне непросто. Потому что соперник не стоял напротив: или сближался и работал на ближней, или разрывал дистанцию, или очень умно защищался корпусом, не давая попасть по себе. Оппонент промахивался едва ли не наибольшее количество раз в своей карьере.

В 4-м раунде Фармер еще и отправил фаворита в нокдаун. Считается, что Тевин – безударный боксер, но это только в широких кругах. В целом, понятно, что 24% досрочных побед американца не говорят ни о чем. Он может ударить, но его стиль заточен на защиту и осторожную работу от оппонента. Фармер поймал Сепеду на контратаке, использовав против него все, что умеет лучше всего.

А дальше бой не изменился. Не было момента волшебного восстановления, момента возвращения в бой от Уильяма. Как и не было спурта от Фармера. Первый продолжил делать то, что и может, потому что находился в проигрышной ситуации, а лучше всего умеет именно атаковать. Второй не полез активнее в размены, потому что там бы он точно проиграл.

Поединок завершился раздельным решением судей. 95–94 дважды Сепеде и 95–94 – Фармеру. Еще более близкий счет, чем против Мураталлы: там с Тевина снимали балл, а здесь он его – наоборот – получил.

Getty Images/Global Images Ukraine

Реванш в таких случаях организовывают нечасто. Заметно даже на примере Мураталлы, которого Фармер также вызывал во второй раз. Все просто: проспектам и боксерам, близким к титулу, терять свои шансы в таких противостояниях нет никакого смысла. Они могут потерять абсолютно все в реванше, поэтому радуются, что в первом случае судьи все же отдали победу им.

Однако Сепеда решил дать сопернику и второй шанс. Это похвально и для него, и для его промоутеров. Не испугались, поверили в себя, в своего спортсмена. И дали шанс тому, кто его действительно заслужил.

К тому же, решили не тянуть очень сильно. Не затягивать и так достаточно возрастного 34-летнего спортсмена во временные рамки, боксировать с кем-то другим и ждать, пока тот еще немножко потеряет в скоростях. Сразу в бой, чтобы доказать, что были и являются лучшими! Однако это, безусловно, рискованный путь. Нельзя сказать, что Фармер научится чему-то новому, но и старого в прошлый раз едва не хватило. А от Сепеды вообще не приходится ожидать новых трюков и фишек. Он – боксер того плана, который ломает соперников прессингом и силой. Такие бойцы редко переучиваются и становятся умнее в столь короткий срок.

Именно поэтому Фармера везут в Мексику, а не проводят бой на условно нейтральной территории, к примеру, в Саудовской Аравии, где была первая встреча. Или в США, где Уильям давно успешно боксирует, но где Тевин будет все же прямо дома.

Максимальное давление в ринге и вне его для Фармера обеспечено. Главный вопрос: повлияет ли это как-то на него?

Кто фаворит?

Опять фаворитом является Уильям Сепеда. На его победу поставить можно за 1,15. На победу Тевина Фармера – за 5,25.

Котировки понятны, здесь сложно спорить. Несмотря на всю близость первой встречи, все же победу в ней отдали Сепеде. Он встал после нокдауна, продолжил давить, атаковать. И, возможно, у ринга действительно все выглядело так, будто он забрал немножко больше раундов.

Но все это было в Аравии, а не в Канкуне. И все же Сепеда не был лично знаком со стилем соперника. На этот раз он будет готов.

Не стоит переоценивать и Фармера. Он хороший боксер и едва не выиграл у двух проспектов. Однако он не является идеальным боксером. Он пропускает, проигрывал досрочно и решениями судей, хотя регулярно близкими. А еще часто делает слишком уж мало в атаке. Тогда судьи видят его усилия в защите, но не могут отдать раунды, где он практически не атаковал.

В реванше и на глазах своих фанатов Сепеда точно будет атаковать, и много. Поэтому действительно шансы Фармера не так уж и велики. Но Тевин их будет иметь. Ударить он может. Сработать на контратаке – тоже. Переработать, может, и нет, но, если будет более акцентированным, может получить больше нокдаунов. И забрать поединок близким решением судей.

1.15

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5.25

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